Fiorentina, infortunio muscolare per Torreira: salta il Milan / News

La Fiorentina, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato l'esito dell'infortunio di Lucas Torreira: salterà il Milan in Serie A

Nella giornata di oggi la Lega Serie A ha comunicato date e orari delle prossime giornate. Dopo la partita contro la Lazio, in programma domenica all'Olimpico alle ore 20:45, il Milan giocherà in casa contro la Fiorentina giorno 1 maggio alle ore 15. Una partita che non vedrà in campo Lucas Torreira, infortunatosi in Coppa Italia contro la Juventus. L'uruguaiano ha riportato una lesione di primo grado che lo costringerà a stare fuori per almeno 15-20 giorni. Il comunicato.