Fiorentina, Commisso: “Stadio nuovo? Qualcuno vuole fare soldi con me”

ULTIME NOTIZIE – Il quotidiano La Nazione ha intervistato il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, il quale, non le ha mandate a dire sul tema nuovo stadio per il suo club.

Commisso ha dichiarato: “Il punto è che forse questo qualcuno vorrebbe che io dicessi: ok, ti do i soldi e con quei soldi fai quello che vuoi tu. Ma questo non succederà: coi soldi miei faccio come dico io”.

Commisso prosegue: “Qualcuno vuole rifare il Franchi con i soldi di Rocco, ora qualcuno ha interesse non solo a controllare Rocco, ma anche a guadagnare coi soldi di Rocco. Vogliono che altri prendano decisioni al posto mio”. Un Commisso polemico e stanco della burocrazia italiana che gli sta impedendo di costruire il nuovo stadio per la Fiorentina.

