Finale Champions League, Istanbul rinuncia: ecco la nuova sede

ULTIME NEWS – Le fasi finali della Champions League 2019/2020, che coronavirus permettendo si giocheranno a fine agosto, si giocheranno a Lisbona. Questo almeno è quanto emerge dall’indiscrezione della BILD. Dopo la rinuncia di Istanbul, dovrebbe essere all’Estádio da Luz la finalissima, ma anche gli altri impianti della città saranno utilizzati.

Tecnicamente non sarà solo la finale a giocarsi in Portogallo, ma anche le due semifinali e quarti, che dovrebbe essere in gara secca anziché andata e ritorno. La scelta sarà comunicata il prossimo 17 giugno in occasione dell’Esecutivo UEFA. Ma la Capitale portoghese avrebbe battuto Francoforte e Mosca.

Perché Lisbona? La UEFA avrebbe scelto questa città per due motivi: la presenza in città di più stadi; e soprattutto il fatto che attualmente in corsa nell’attuale Champions League non ci siano club portoghesi, dunque nessuno sarebbe avvantaggiato e tutte le squadre giocheranno in campo neutro.

