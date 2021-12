FIGC, martedì 21 la riunione del Consiglio Federale sulla Salernitana

Tempo di riunioni in FIGC martedì 21. I lavori avranno inizio alle ore 11. Tra i temi in agenda la situazione della Salernitana.

È stata convocata per le ore 11 di martedì 21 dicembre la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del verbale della riunione dello scorso 25 novembre e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; situazione U.S. Salernitana 1919: determinazioni conseguenti; nomine di competenza; modifiche regolamentari; varie ed eventuali.