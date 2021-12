Figc, Gravina: “Il calciatore è un capitale su cui investire. Serve una riforma”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato durante la presentazione del Bilancio Integrato in Campidoglio

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato durante la presentazione del Bilancio Integrato in Campidoglio. Ecco le sue dichiarazioni riportate dall'ANSA: "L'indotto del calcio non è solo economico, Uefa Euro 2020 ha rappresentato una straordinaria occasione di riavvicinando dei tifosi ai colori azzurri. Questa relazione rappresenta l'influenza che il calcio, la Federazione, ha sul Paese. Un capitale da non disperdere e su cui investire. Voglio ribadire che per recitare un ruolo principale nel sistema paese, il calcio ha bisogno di un processo di riforma che lo proietti nel futuro con maggiore snellezza, rendendolo più fruibile e accattivante. Dobbiamo iniziare a usare un concetto nuovo nel nostro mondo, senza pensare ai posizionamenti sul mercato del nostro PIL ma valorizzando sempre di più il BIL, cioè il nostro Benessere Interno Lordo. Perché il calcio rappresenta un vero e proprio benessere per le comunità di riferimento". Milan, le top news di oggi: Adli parla da rossonero. Cercasi vice Kjaer.