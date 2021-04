Figc, Gravina eletto nel comitato esecutivo Uefa | Calcio News

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato eletto nel Comitato Esecutivo della Uefa. Notizia chiave anche in ottica Superlega

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato eletto nel comitato esecutivo della UEFA. E' questa la notizia arrivata in redazione pochi minuti fa. Gravina ha ricevuto ben 53 voti e sarà all'interno del Comitato per i prossimi quattro anni. Insieme a lui altri sette profili: Zbigniew Boniek (Polonia), Alexander Dyukov (Russia), David Gill (Inghilterra), Rainer Koch (Germania), Karl-Erik Nilsson (Svezia), Just Spee (Paesi Bassi), Servet Yardımcı (Turchia). La Uefa, con l'ingresso di Gravina, si rafforza ulteriormente per contrastare i club che hanno deciso di fondare la Superlega.