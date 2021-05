FIGC, aperta indagine su Bonucci per “pressioni su altri calciatori”. Il punto

Guai per Leonardo Bonucci e il suo agente Alessandro Lucci. La FIGC apre una procura per "pressione su altri calciatori". Le ultime

Grane in vista per l'ex capitano del Milan, Leonardo Bonucci. La World Soccer Agency di Alessandro Lucci, suo agente, è accusata di aver comprato giocatori con pressioni e promesse. Per questo motivo la FIGC ha deciso di aprire un'indagine che coinvolge anche il centrale della Juventus, considerato una sorta di tassello del puzzle con compiti operativi. Secondo quanto riferisce 'Il Messaggero', Lucci sfruttava Bonucci per "attività di disturbo su altri calciatori per indurli a lasciare il loro rappresentante, trasferendo la procura a sé". E come si muoveva Bonucci? Secondo le accuse sempre nello stesso modo, vale a dire con messaggi costanti, promesse di contratti migliori e la maglia azzurra della Nazionale.