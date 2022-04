FIFA, Platini denuncia Infantino per traffico di influenze illecite

Platini, ex presidente UEFA, ha denunciato Infantino, attuale numero uno FIFA: ecco tutti i dettagli e le motivazioni di questa decisione.

Nuovo terremoto nella FIFA e per Gianni Infantino, che è stato denunciato da Michel Platini, ex presidente della UEFA, come annunciato da lui stesso con un comunicato. L'accusa è di traffico di influenze illecite. La denuncia è stata presentata a novembre scorso alla Procura di Parigi e non riguarda solo Infantino, ma anche Marco Villiger, ex direttore dei servizi legali per conto della FIFA, come possibile complice di questo traffico illecito.