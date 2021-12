FIFA, bozza di regola contro le commissioni milionarie agli agenti

Sembra che la FIFA si stia muovendo concretamente per regolamentare e limitare le commissioni ai procuratori. Ecco tutte le ultime.

Sembra che la FIFA sia al lavoro per preparare una nuova legge, che entrerebbe in vigore a partire dalla prossima stagione e quindi dal 1° luglio 2022. Secondo quanto riferisce Marca, si tratterebbe di una regola che impedirebbe ad agenti, avvocati, familiari o chiunque agisca in qualità di rappresentante degli atleti di addebitare importi milionari per i trasferimenti. Milan che osserva interessato, vista la situazione di qualche giocatore in scadenza.