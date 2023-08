Evergrande dichiara fallimento: Inter, l’esposizione di Suning

Evergrande è il promotore immobiliare cinese più indebitato al mondo. Prosegue in maniera sempre continua la crisi per la Cina e sembra non abbia intenzione di fermarsi. L'azienda ha dovuto chiudere i battenti e dichiarare il definitivo fallimento e ha chiesto appellandosi al capitolo 15 del codice fallimentare USA la protezione dai credit0ri in un tribunale a Manhattan.