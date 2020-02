Faber (allenatore PSV): “Rodríguez dà serenità alla squadra”

NEWS MILAN – Ernest Faber, tecnico del PSV Eindhoven, ha parlato di Ricardo Rodríguez, terzino sinistro svizzero classe 1992 acquistato in prestito dal Milan negli ultimi giorni del calciomercato di gennaio, in occasione della conferenza stampa tenuta al termine di Ajax-PSV, big match della ‘Eredivisie‘ vinto per 1-0 dai padroni di casa con un gol di Quincy Promes al 35′.

“Ricardo Rodríguez è sempre calmo quando ha la palla e cerca l’opzione migliore. Dà serenità alla squadra. Ieri si è allenato per la prima volta con la squadra. Non è ancora al 100%, ma è molto a suo ago col pallone e dà tranquillità ai 4 dietro. In allenamento si vede che gli piace mantenere il possesso e aiutare a costruire il gioco. Per ora dobbiamo cercare di tenerlo in forma. I suoi primi minuti sono stati eccellenti“, le parole di Faber.

Ieri, intanto, aveva parlato Antonee Robinson, classe 1997, laterale mancino statunitense del Wigan che avrebbe dovuto prendere il posto di Rodríguez in rossonero. Perché non si è più concretizzato il suo trasferimento dopo aver addirittura svolto le visite mediche? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

