Tra poco la prima stagionale del Newcastle in Premier League, nell'affascinante sfida interna contro l'Aston Villa. Prima gara ufficiale, e debutto in Premier Legue, per Sandro Tonali, acquisto record per il club e cessione più onerosa di un calciatore italiano. L'ex Milan guiderà il centrocampista dei bianconeri insieme a Guimares e Joelinton. Ecco le formazioni ufficiali.