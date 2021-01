Ex Milan, tanti auguri a Gattuso: “Ringhio” compie 43 anni

Ex Milan, tanti auguri a Gennaro Gattuso

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Quando si parla di Gennaro Gattuso non c’è bisogno di nessun tipo di presentazione. Per lui parlano i numeri sia da giocatore che, recentemente, da allenatore. Una vita al Milan per ‘Ringhio’, soprannome azzeccassimo che ben spiega il suo stile di gioco. Gattuso era uno di quei giocatori che, nei momenti di difficoltà, rappresentava un’ancora di salvezza per tutta la squadra. Non c’era centrocampo del Milan senza la sua numero 8 in bella mostra. Un palmares infinito che conta 2 Champions League, 2 Scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppa Europee, 1 Mondiale per Club e 2 Supercoppa Italiane. Una carriera che ha visto 468 presenze rossonere, condite da 11 gol e 20 assist.

La seconda vita milanista di Gattuso inizia da allenatore. Subentrato a Vincenzo Montella, Rino perde una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana e non conquista la Champions League nella stagione 2018/2019 per un solo punto. Un’avventura positiva che però porta, ugualmente, ad un divorzio a fine stagione. Qui, se ancora ce ne fosse bisogno, ecco la gratitudine massima ai colori rossoneri: rinuncia ad un anno di ingaggio per favorire la società rossonera. Un uomo vero, una persona che i tifosi del Milan non dimenticheranno mai. Auguri Ringhio!

