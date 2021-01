Ex Milan, tanti auguri a Favalli: il ‘Professore’ compie 49 anni

Ex Milan, Favalli compie 49 anni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi, 8 gennaio 2021, compie 49 anni l’ex difensore del Milan Giuseppe Favalli. Dopo le esperienze con le maglie di Cremonese, Lazio e Inter, Favalli si trasferisce in rossonero dove termina la sua carriera nella stagione 2009/2010. Dopo una carriera da terzino sinistro, il ‘Professore’ viene impiegato soprattutto da difensore centrale con ottimi risultati come suggerisce il cognome. Mai una parola fuori posto e tanta professionalità per un giocatore che ha totalizzato 99 presenze con la maglia del Diavolo, condite da 2 gol e 5 assist. Un palmares di tutto rispetto per Favalli che può vantare una Champions League, un Mondiale per Club e una Supercoppa Europea. Buon compleanno dalla redazione di PianetaMilan.it!

Mercato Milan – Maldini, un altro difensore dal Brasile? La novità. VAI ALLA NOTIZIA >>>