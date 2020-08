Ex Milan – Ricordate Senderos? Ecco la sua nuova vita

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex difensore del Milan, Philippe Senderos, dopo l’addio al calcio giocato riparte ancora dal calcio: sarà direttore sportivo del Servette, squadra svizzera. Almeno queste sono ultime indiscrezioni emerse.

Senderos ha giocato la sua ultima stagione da calciatore nel 2019 con il Chiasso, ma è tempo di ricominciare una nuova vita per il classe 1985. Dopo aver oltre 300 partite in carriera, 20 delle quali nella stagione 2008/2009 con il Milan, passa ad un ruolo dirigenziale. Per ora al Servette, squadra della massima serie (Super League) Svizzera. Chissà di rivederlo un giorno in un top club in giro per l’Europa.

CALCIOMERCATO – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA SU IBRA E NON SOLO >>>