Ex Milan, Rui Costa è il nuovo presidente del Benfica | News

Manuel Rui Costa, ex giocatore del Milan, è diventato ufficialmente il presidente del Benfica. Ecco le sue parole

Manuel Rui Costa è il nuovo presidente del Benfica. L'ex giocatore del Milan, che ha vinto tutto quello che c'è da vincere in maglia rossonera, ha il preso il posto del dimissionario Luís Filipe Vieira. Nella serata di ieri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Adesso la mia missione è portare stabilità al club e preparare questa stagione sportiva per poter vincere. Voglio che il club sia competitivo e che trovi stabilità. Sarà fondamentale d'ora in poi entrare in Champions League, perché un club di queste dimensioni non può essere fuori da questa competizione". Milan, ecco le importanti dichiarazioni di Maignan in conferenza stampa >>>