Ex Milan, Rami: “Il calcio è la mia grande passione, non il denaro”

NEWS MILAN – Adil Rami, ex difensore centrale del Milan, attualmente in forza all’FC Sochi, ha spiegato in conferenza stampa la scelta di trasferirsi in Russia.

“Spero in una bella avventura. Giocherò in una squadra giovane, con grandi ambizioni e un grande stadio. Avevo molte alternative, tra cui quella di rimanere in Turchia e giocare con il Fenerbahçe, che è un grande club. Non ho mai dimenticato che la mia più grande passione è il calcio, non il denaro – sottolinea Rami -. Ho una grande carriera alle spalle e non ho nulla da dimostrare a nessuno, voglio solo giocare a calcio. Avevo un’altra opzione in Russia, ma il mio agente mi ha indirizzato qui”. Intanto Pioli deve gestire un problema, continua a leggere >>>

