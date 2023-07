Donnarumma SHOCK: picchiato e rapinato in casa con la fidanzata

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan oggi al PSG, rapinato in casa: era presente insieme alla sua compagna Alessia Elefante

Come riferito da 'gazzetta.it', notte di paura e di shock per Gianluigi Donnarumma, classe 1999, portiere del PSG ed ex estremo difensore del Milan. Donnarumma, infatti, ha subito una rapina nella sua casa - nell'8° 'arrondissement' di Parigi, nella notte appena trascorsa. In casa c'erano sia lui sia la sua compagna, Alessia Elefante.