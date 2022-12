Ex Milan – Dal picco nel 2020 al tracollo: la storia di Suso con il Siviglia

Suso ha giocato parecchi anni al Milan segnando gol e servendo assist. Al Siviglia ha vissuto dei momenti fatti di alti e bassi

Emiliano Guadagnoli

Ricordate Suso? Lo spagnolo arrivò al Milan nel gennaio del 2015 a zero dal Liverpool. Dopo il prestito al Genova, Suso tornò nel giugno del 2016. Con il Milan, secondo i dati di transfermarkt.it, Suso ha segnato 33 gol con 55 assist in 245 presenze. Dei numeri che tutto sommato sono più che buoni, per un calciatore che per molte stagioni, è stata la stella dei rossoneri e faro della fase offensiva. E si perché dal 2016 al 2019, Suso giocò 104 partite in Serie A con il Milan, conditi da 27 assist e 20 gol. Numeri da trascinatore. Marchio di fabbrica il suo sinistro, con il quale spesso rientrava dalla destra alla ricerca del tiro a giro sul secondo palo. Con l'arrivo della nuova dirigenza formata da Paolo Maldini, Frederic Massara e Stefano Pioli in panchina, si è voluto cambiare corso.

Il picco nel 2020 e poi il tracollo — Nel gennaio del 2020 Suso viene ceduto in prestito al Siviglia che poi lo riscatterà per 21 milioni nella seguente estate. Dai dati di transfermarkt.it, al Siviglia ha totalizzato 90 presenze con 6 gol e 8 assist. Il picco massimo lo ha avuto nel 2020, dove in Liga totalizzò 2230 minuti, con 34 presenze 3 gol e 4 assist. Da quel momento il tracollo, fino alla stagione attuale dove ha giocato solamente 84 minuti in 4 presenze in Liga. Vedremo se riuscirà a ribaltare le cose alla ripresa post Mondiali.

Il suo valore di mercato è caduto a picco, con il sito transfermarkt.it che lo valuta al momento, 7 milioni di euro. Vedendo i risultati, il gioco e dove è arrivato il Milan, i rossoneri hanno fatto un bell'affare in quel 202o. Suso alla soglia dei 30 anni potrebbe anche aver passato il suo miglior calcio. Staremo a vedere se, magari cambiando aria, potrà ritrovare il calcio di una volta. Anche se non tutti i tifosi rossoneri saranno d'accordo, al Milan non fece poi così male.