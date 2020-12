Ex Milan – Piatek, nessun rimpianto. La sua stagione in numeri

Ultime Mercato Milan: Piatek, che disastro

MILAN NEWS – Da gennaio a gennaio. Tanto è durata l’avventura di Krzysztof Piatek con la maglia del Milan. Arrivato a inizio 2019, il polacco è durato un anno in rossonero. Un anno che si può dividere a metà e che mostra due facce totalmente diverse. La prima parte da top player assoluto, con numeri impressionanti: gol a raffica e prestazioni convincenti, in grado di cambiare radicalmente il Milan. Poi l’arrivo di Marco Giampaolo, oggi allenatore del Torino, e il crollo del Pistolero. Pochi gol, tanti errori. Infine l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese classe 1981 ha chiuso le porte a Piatek, che è stato dunque ceduto all’Hertha Berlino.

Come se la passa ora il "bomber" classe 1995? Non troppo bene. Al momento è entrato sempre in campo, ma ha giocato il 54% delle partite da titolare per una percentuale di appena 55% minuti giocati. Dati che non aiutano neanche dal punto di vista realizzativo: sono solo 3 i gol messi a segno da Piatek in questa prima parte di stagione, di cui 2 in una sola partita. Insomma, il Pistolero spara raramente e il Milan può tranquillamente non rimpiangerlo. È stato un amore breve, ma intenso, ma che è finito per il bene di tutti.