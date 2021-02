Ex Milan, Paqueta in gol con il Lione: i suoi numeri stagionali / News

Ex Milan, i numeri stagionali di Paqueta

Lucas Paqueta ha rappresentato una delle illusioni più cocenti della storia recente del Milan. Arrivato a gennaio 2019 dopo un investimento di quasi 40 milioni di euro, il brasiliano si è subito imposto nel centrocampo rossonero regalando perle di rara classe. Dopo una Champions League sfiorata per un solo punto, il classe 1997 è sprofondato in un abisso inaspettato. Un calo di rendimento evidente e un ruolo mai individuato con precisione, hanno fatto sì che il Diavolo vendesse Paqueta al Lione durante gli ultimi giorni del mercato di settembre-ottobre. In Francia, ecco una nuova vita per il centrocampista, che è ritornato a sorridere e ad offrire prestazioni di livello.

Il suo Lione è secondo in classifica, davanti al Psg terzo e dietro alla capolista Lille. Contro il Digione, L'ex rossonero ha messo a segno un gol di precisione, battendo il portiere con un piattone ben indirizzato all'angolino. Per Paqueta si tratta del secondo gol stagionale in Ligue 1 in 16 presenze. Un rimpianto per il Milan? Forse sì, ma per come è andata la sua avventura, la separazione sembrava l'unica strada percorribile.