Ex Milan – Paqueta, impatto ‘molle’ al Lione. La sua stagione in numeri

Ex Milan, i numeri di Paqueta al Lione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Negli ultimi mesi del 2018, il Milan annunciava l’acquisto di Lucas Paqueta per una cifra monstre vicina ai 40 milioni di euro. L’allora direttore sportivo Leonardo, sicuro delle qualità del suo connazionale, ha anticipato la concorrenza per il giocatore arrivato poi a gennaio 2019. Dopo pochissimi giorni dal suo arrivo, nemmeno il tempo di ambientarsi, Gennaro Gattuso lo ha gettato nella mischia in Coppa Italia contro la Sampdoria: vittoria rossonera e subito grande prova del numero 39, diventato una vera e propria certezza anche nelle partite successive.

Gesti di alta classe brasiliana per lui, numeri di alta scuola per un giocatore che ha cambiato la mediana di un Milan che ha sfiorato la Champions League per un solo punto. Tutto ciò sembrava l’inizio di un percorso completamente in discesa, anche per l’arrivo di Marco Giampaolo, noto cultore del modulo con il trequartista, ruolo prediletto di Paqueta. E invece tutto è andato esattamente al contrario di quanto annunciato. L’attuale allenatore del Torino non lo vedeva da mezzapunta, mentre Stefano Pioli, dopo una fiducia iniziale, lo ha spedito spesso e volentieri in panchina.

Il calcio veloce e concreto dell’attuale tecnico rossonero non si sposava con le qualità di Paqueta, costretto a cambiare aria in estate. Il Lione lo ha prelevato per 20 milioni di euro, una cifra che a bilancio ha rappresentato una minusvalenza minima per il club rossonero (circa 500 mila euro). E come sta andando la sua stagione francese? La squadra di Rudi Garcia naviga nelle zone alte della classifica, ma l’impatto di Paqueta non è stato così decisivo: 11 presenze stagionali con un solo gol e zero assist testimoniano un contributo ‘molle’ per il brasiliano, anche se in Francia sembrano essere entusiasti del suo rendimento. Il Milan però non si strappa i capelli, anzi. Per il momento c’è la soddisfazione di aver almeno ammortizzato la spesa pazza di Leonardo di due anni fa.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>