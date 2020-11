Ex Milan – Nasce la Demetrio Albertini Srl: ecco di cosa si occuperà

Nasce a Milano la Demetrio Albertini Srl

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riportato questa mattina sa ‘Repubblica-Affari & Finanza’, Lorenzo Alfieri, country head per l’Italia di JP Morgan Asset Management, farà affari nei diritti sportivi e in altri business con Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan e vicecampione del mondo negli Stati Uniti d’America con la nazionale italiana nel 1994. Il quotidiano, infatti, riporta come qualche giorno fa, Albertini e Alfieri si siano presentati a Milano davanti al notaio Simona Guerra per costituire la nuova Demetrio Albertini Srl di cui sono soci rispettivamente con il 67% e il 33%.

L’ex rossonero sarà amministratore unico e si occuperà di “consulenza dei diritti relativi all’attività sportiva ed artistica, stipula di contratti di prestazioni sportive e artistiche, acquisizione dei diritti d’autore, cura della pubbliche relazioni di personaggi sportivi e artisti”. Inoltre, è prevista anche attività di “organizzazione e gestione di manifestazioni sportive e gestione e conduzione di strutture ricettizie per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”.

