Ex Milan, Locatelli: “Il gol alla Juve arma a doppio taglio. Vi spiego” | News

Ultime Notizie Milan News: la confessione di Locatelli

MILAN NEWS – Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato della sua esperienza al Milan. L’ex rossonero ha ricordato in particolar modo il bellissimo gol segnato contro la Juventus.

"Quel gol è stato un'arma a doppio taglio. Mi ha dato una gioia immensa: segnare a quel portiere, a quel campione (Buffon, ndr) un gol così è stata una cosa incredibile. Poi difficile da gestire perché mi si chiedeva sempre di fare gol spettacolari, le aspettative sono balzate alle stelle e quindi è stato complicato. Non ero pronto, sicuramente per demeriti miei. Ma ora vedo le cose in maniera differente e sono cosciente che quel gol rimarrà nella storia, sicuramente nel mio cuore".