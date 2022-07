Ex Milan, follia Lehmann: distrutto il garage di un vicino con una motosega

Se l'avventura al Milan dell'ex portiere tedesco Jens Lehmann non era stata particolarmente felice, il confronto con l'ultimo evento che lo vede protagonista non regge il paragone nella scala della mestizia.

Come riporta ITA Sportpress, l'ex nazionale tedesco è stato infatti ripreso dalle telecamere di sicurezza del vicinato mentre distruggeva con una motosega il garage di un vicino di casa. In aggiunta, il portale d'informazione fa sapere che la furia di Lehmann è occorsa per via di un inconveniente di natura edilizia; infatti, l'ira di Lehmann è scaturita per via dell'impossibilità causatagli dallo stesso box di godersi la vista sul vicino Lago di Starnberg.