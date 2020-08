Ex Milan, la rabbia di Borini: “Non mi fanno prendere il diploma!”

ULTIME NOTIZIE ALTRE NEWS – Disavventura extra-campo per Fabio Borini che, intervistato dal ‘Corriere della Sera’, ha posto l’attenzione su un problema decisamente non comune per un calciatore. L’ex Milan, causa spostamenti all’estero fin da giovane, non ha avuto l’opportunità di conseguire il diploma. Mancanza che Borini vorrebbe colmare quest’anno, ma che sembra quasi impossibile a livello logistico. L’attuale giocatore del Verona ha espresso così il suo disappunto: “Poi dicono che i calciatori sono ignoranti: io le sto provando tutte per prendere un diploma! Ho studiato con impegno, ma non mi fanno sostenere l’esame, rischio di buttare un anno. Prima il Covid, poi il campionato ogni tre giorni e ora la scuola chiusa per ferie”. Ce la farà lo scolaro Borini o ci vorrà il prossimo anno?

