Ex Milan – Kerkez giunto al salto di qualità, AZ Alkmaar decisivo

Il terzino ungherese Milos Kerkez sembra aver finalmente fatto il definitivo salto di qualità all'AZ Alkmaar, dopo la parentesi al Milan

Fabio Barera

Il Milan lo aveva preso per farlo crescere nella Primavera, in attesa che facesse il salto di qualità definitivo e si candidasse anche per un posto in prima squadra. Il percorso di Milos Kerkez, però, non è stato esattamente quello che l'ungherese stesso si aspettava e ha preferito lasciare il Diavolo per cercare una piazza che gli desse più visibilità.

Dopo una stagione nel mondo dei grandi negli ungheresi del Gyor, su di lui mette gli occhi il Milan, con Paolo Maldini che punta fortemente su Kerkez, convinto dalle sue prestazioni. A livello realizzativo, pur essendo un terzino di spinta, non ha ancora dimostrato nulla, ma manifesta delle qualità che fanno presagire una crescita imminente.

Nella Primavera del Milan disputa due stagioni, per un complessivo di 15 presenze totali, anche in questo caso senza trovare mai la via del gol. Il fatto di essere sempre ad un passo dalla prima squadra, dove però la concorrenza è agguerritissima non fa di certo bene a Milos Kerkez, che effettivamente al Diavolo non riesce mai a compiere il salto.

Ex Milan, il salto di qualità di Milos Kerkez — Nel corso della sessione di calciomercato invernale del 2022 lascia il Milan e si accasa all'AZ Alkmaar, in Olanda, per cercare di dare una svolta alla propria carriera, nonostante la giovane età. Kerkez compie la trafila passando prima dalla selezione giovanile e trovando poi il debutto in prima squadra.

La prima stagione gli porta solo 4 presenze, ma è dall'annata in corso che l'ungherese dimostra davvero quali sono le sue qualità. In 14 presenze su altrettante giornate di campionato mette a referto due reti, le prime nella sua carriera da professionista e scende in campo anche in Conference League, anche qui siglando un importante gol.

La crescita all'AZ Alkmaar è talmente evidente che Kerkez trova anche l'esordio con l'Ungheria nell'impresa firmata in UEFA Nations League contro la Germania.