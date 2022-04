Ex Milan – Kakà ringrazia su Instagram per gli auguri dei 40 anni

Kakà, grande gloria del Milan, ha pubblicato sui social una foto e un messaggio per ringraziare tutti e festeggiare il compleanno.

Ieri è stato il compleanno di Kakà, vecchia gloria del Milan e Pallone d'Oro nel 2007. Ha compiuto 40 anni e ovviamente in tantissimi gli hanno voluto fare gli auguri. È stata un po' la sua giornata. Con il Milan due parentesi per lui. Arriva nel 2003 e ci resta fino al 2009, quando vince letteralmente tutto anche più volte. Poi la cessione, per poi tornare nel 2013/14, in un'annata decisamente meno fortunata. Per lui, in totale, 307 presenze e 104 gol. Nella serata di ieri, ha pubblicato su Instagram una propria foto in bianco e nero per festeggiare il compleanno e anche per ringraziare tutti per gli auguri. Eccola.