Ex Milan – Ufficiale: la Reggina conferma Inzaghi per il prossimo anno

Dopo un tumultuoso periodo d'incertezza la Reggina ha confermato l'ex Milan Filippo Inzaghi come allenatore per la prossima stagione

Certi amori non finiscono mai, come quello dei milanisti per il loro ex beniamino Superpippo. Grazie alla valanga di gol siglati con la casacca rossonera, Filippo Inzaghi è diventato una delle leggende delle ultime decadi ed ora l'ex Milan ed ora può tornare a sorridere perché la Reggina lo ha ufficialmente confermato come proprio allenatore per il corso della prossima stagione.