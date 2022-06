Ex Milan – Inzaghi in pole per la panchina del Cagliari | Serie B News

Filippo Inzaghi, ex attaccante del Milan, sarebbe in pole per la panchina del Cagliari, retrocesso in Serie B nella stagione appena conclusasi

Carmelo Barillà

L’ex bomber del Milan, Filippo Inzaghi sarebbe la prima scelta del Cagliari per la panchina. I sardi, retrocessi in Serie B nella stagione appena conclusasi, punterebbero sul tecnico piacentino per tentare subito la risalita nel massimo campionato.

Inzaghi, nelle scorse ore, ha risolto il contratto che lo legava ancora al Brescia di Massimo Cellino. Negli ultimi mesi, infatti, è andato avanti un tira e molla tra l’ex attaccante del Milan e i lombardi. Cellino è stato sul punto di esonerarlo due volte, per poi decidersi alla terza, con Eugenio Corini subentrato a Pippo Inzaghi e le 'Rondinelle' eliminate in semifinale playoff dal Monza, poi promosso in Serie A.

Ora nel futuro di Inzaghi potrebbe esserci il Cagliari, memore della promozione ottenuta nella stagione 2019-2020 con il Benevento. Gli isolani, però, non abbandonano la pista che porta a Giuseppe Iachini. Milan, salta Botman? Ecco l'alternativa: le ultime news di mercato >>>