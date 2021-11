Ex Milan – Hauge pubblica una storia su Instagram mentre guarda il Derby

Hauge è rimasto un grande tifoso del Milan e ha pubblicato ieri sera una foto sui social mentre guardava il match contro l'Inter, finito 1-1.

Una partita emozionante, che ha visto il Milan pareggiare 1-1 il Derby contro l'Inter, con un tifoso d'eccezione come Hauge, norvegese classe 1999. Ora gioca nell'Eintracht Francoforte, ma il suo cuore è ancora rossonero. Ieri, infatti, non si è dimenticato di supportare la propria ex squadra, guardando da casa il match di San Siro e facendo un grande tifo, come dimostra la foto pubblicata su Instagram nelle storie. Istantanea al televisore con il match già sul punteggio di 1-1 e due cuori rossoneri per far sentire il proprio supporto. Un gesto molto importante e significativo anche considerando che la sua squadra aveva vinto 2-1 e non ha pubblicato nulla. Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>