Ex Milan, Giroud non invecchia mai: ancora a segno in amichevole

Olivier Giroud , ex attaccante del Milan , è tornato in Europa durante questa sessione di calciomercato, firmando con il Lille dopo una stagione negli Stati Uniti con il Los Angeles. Nonostante i suoi quasi 40 anni, Giroud sta mostrando un’ottima condizione fisica nelle prime amichevoli con la nuova squadra.

Contro il Venezia Giroud aveva già segnato una doppietta, mentre oggi contro il West Ham si è ripetuto, realizzando un altro gol. L’ex rossonero dimostra così che per lui l’età è solo un numero e che può ancora essere decisivo sul campo.