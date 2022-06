Ex Milan – Gilardino si separa dal Siena: pronta una nuova panchina

Dopo il termine dell’avventura alla guida del club bianconero, l’ex attaccante rossonero Alberto Gilardino è vicino ad un nuovo incarico

Alberto Gilardino, al termine di una carriera da 232 gol arricchita dalle prestigiose vittorie in Champions del 2007 con la maglia del Milan e del Mondiale 2006 con la maglia Azzurra, si è tuffato nei panni dell’allenatore.

Ad onor del vero, il primo incarico di Gila dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è stato quello di direttore tecnico alla guida del Rezzate durante la stagione 2018/19. Nel corso della stessa stagione, Gilardino è passato dalla scrivania alla panchina, raggiungendo in queste vesti le semifinali dei playoff del Campionato di Serie D.

Gilardino-Siena, è finita. Nuova avventura in rossoblu?

In seguito, l’ex attaccante si è accasato alla Pro Vercelli. In terra piemontese, Aladino ha condotto i Leoni alla quattordicesima piazza della Serie C. Al termine della stagione Gilardino lascia il club, trovando nuovo spazio in casa Siena.

La stagione 2020/21 era cominciata alla grande: a gennaio, i toscani si trovavano al secondo posto a due sole lunghezze dal Tiferno Lerchi capolista. Nello stesso periodo, Gilardino e il club avevano deciso consensualmente di sperarsi per poi tornare sui propri passi. Il Siena ha terminato il campionato al quinto posto e ferma la sua corsa verso la Serie C soltanto alle semifinali dei playoff, raggiungendo comunque il traguardo in quanto ripescato.

La stagione 2021/22 non è andata come da aspettative, tanto che il 24 ottobre 2021 l'ex bomber rossonero è stato esonerato. Durante la giornata di ieri, il Siena ha reso ufficiale la rescissione consensuale del contratto di Gilardino. Il Violinista è già pronto a ripartire, con le ultime indiscrezioni che lo vogliono molto vicino alla panchina del Genoa Primavera. Gilardino farebbe ritorno in una società per la quale ha già giocato, segnando 21 gol tra il 2012 e il 2014.