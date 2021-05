Ex Milan – Frattura alla caviglia per Piatek: Europei a rischio | News

Krzystof Piatek ha subito un grave infortunio alla caviglia che lo costringerà, molto probabilmente, a dover saltare gli Europei

Brutte notizie quelle che riguardano l'ex attaccante del Milan Krzystof Piatek. Il calciatore polacco in forza all'Herta Berlino, infatti, ha riportato una frattura alla caviglia durante il match contro l'ormai retrocesso Schalke 04. Stagione sicuramente non positiva e sfortunata quella del 25enne di Dzierzoniow, il quale ha segnato appena 7 reti in 3o presenze in Bundesliga e che adesso è costretto, molto probabilmente, a non dover partecipare ai prossimi campionati Europei con la sua Nazionale. Intanto il Milan rimette gli occhi su un terzino: le ultime.