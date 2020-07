Ex Milan – Fiorentina, Aquilani nuovo allenatore della Primavera

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – ‘Mister X Aquilani’. Nell’estate del 2011 è stato un vero e proprio tormentone del Milan, alla pazza ricerca di una mezzala sinistra. Molti i nomi accostati ai rossoneri, Hamsik in primis, ma alla fine fu Alberto Aquilani ad approdare a San Siro. Una stagione non fortunatissima quella di Aquilani, non riscattato e ritornato al Liverpool. Una tappa solo di passaggio, prima di trasferirsi alla Fiorentina, squadra in cui ha giocato dal 2012 al 2015.

Un’avventura mai dimenticata dall’ex Roma, che è ritornato in Toscana nelle vesti di allenatore dell’Under 18. Adesso il passo successivo: con un comunicato ufficiale, la Fiorentina lo ha scelto come nuovo allenatore della Primavera.

Wesley Fofana al Milan? Ecco la nostra intervista esclusiva per aggiornamenti al riguardo, continua a leggere >>>