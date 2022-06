Ex Milan – Donnarumma reagisce agli insulti di un tifoso italiano

Gianluigi Donnarumma , al termine di Inghilterra-Italia , ha avuto un faccia a faccia con un tifoso che lo stava ripetutamente insultando prima di salire sul pullman. Protagonista dell'episodio un uomo, probabilmente un italiano che vive in Inghilterra, nascosto tra i tanti che erano lì per chiedere autografi e foto ai giocatori azzurri.

All’ennesimo insulto, Donnarumma ha reagito : ha dapprima mormorato qualcosa, rivolgendo la mano verso la direzione da cui era provenuta quell'ingiuria. Poi è tornato indietro accelerando il passo e puntando l'indice verso quella persona (con indosso una maglia del Milan ) che lo ha importunato. Un duro dialogo durato pochi secondi; il portiere del PSG poi, scuro in volto, si è fermato a firmare alcuni autografi con gli altri tifosi presenti.

Non è la prima volta che gli accade in Nazionale. A ottobre, a San Siro, durante la semifinale di Nations League persa contro la Spagna, era stato fischiato da una parte dello stadio di fede milanista. Evidentemente i tifosi rossoneri non lo hanno ancora perdonato.