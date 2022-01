Ex Milan – Donnarumma del Psg positivo al coronavirus | Calcio News

Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg e ex giocatore del Milan, è risultato positivo al coronavirus. Ecco il comunicato del club francese

Brutta notizia per Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Psg è risultato positivo al coronavirus. "Gianluigi Donnarumma è risultato positivo al Covid-19. È stato posto in isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato", ha scritto il club francese in un comunicato. "I test effettuati da Juan Bernat ieri e oggi sono risultati negativi. Domani riprenderà gli allenamenti". L'ex estremo difensore del Milan si aggiunge così a Lionel Messi,Sergio Rico e Nathan Bitumazala.