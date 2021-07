Ex Milan, Dalot visita il centro di disabilità CAID: ” Un lavoro fantastico”

Diogo Dalot, ex giocatore del Milan, si sta dedicando a visitare istituzioni sociali, come ad esempio quella CAID

L'intelligenza e lo spessore di Diogo Dalot sono sotto gli occhi di tutto. Il Milan cercherà di riportarlo in Italia, ma al momento il terzino è un giocatore del Manchester United. Dalot sta trascorrendo i suoi ultimi giorni di vacanza in Portogallo, ma si sta dedicando anche ad attività sociali. Una di queste, così come riportato da ojogo, è la visita alla CAID, un’istituzione a sostegno delle persone con disabilità. Il calciatore ha commentato così la giornata trascorsa con i pazienti: "Fanno un lavoro fantastico, penso che tutti dovrebbero avere l'opportunità di visitare questa istituzione". Luis Alberto, Brahim Diaz e non solo: ecco tutte le novità di mercato del Milan.