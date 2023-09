Frecciate a Cardinale, Brahim Diaz, il Milan: tanti auguri a Savicevic

Tanti auguri a Dejan Savicevic. L'ex attaccante del Milan compie oggi, 15 settembre 2023, 57 anni. Cresciuto calcisticamente nel Budućnost Titograd, con cui ha giocato nella prima squadra dal 1982 al 1988, ha poi vestito la maglia del Milan dal 1992 al 1998. Nel 1994 durante la finale di Champions League di Atene vinta 4-0 col Barcellona, segna il 3-0 al 47' con un pallonetto di sinistro e dà anche l'assist a Daniele Massaro per il gol che sblocca il risultato. L'ultimo gol in maglia rossonera lo segna l'8 gennaio 1998 nel derby di andata contro l'Inter valido per i quarti di finale di Coppa Italia 1997-1998 vinto per 5-0. Ecco alcune curiosità che lo riguardano.