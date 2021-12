Ex Milan, Coloccini lascia il calcio: “Grazie ai dieci club in cui ho giocato”

Fabricio Coloccini, attraverso il suo profilo Instagram, ha annunciato il suo ritiro dal calcio. L'argentino conta 5 presenze nel Milan

"Cari amici, colleghi, followers: il giorno del risveglio è arrivato, sono stata immerso in un sogno per 22 anni della mia vita che mi ha dato molto di più di quanto immaginassi. È stato tutto così meraviglioso che anche i momenti brutti, duri a quei tempi, si sono trasformati in esperienza”, comincia così la lunga lettera di Coloccini. Grazie ai dieci club in cui ho giocato: Argentinos Juniors, Boca Juniors, AC Milan, San Lorenzo, Deportivo Alaves, Atletico Madrid, Villarreal, Deportivo La Coruna, Newcastle, Atletico Aldosivi per avermi dato la possibilità di indossare le vostre prestigiose maglie, ho cercato di dare sempre il massimo, sia all’interno che fuori dal campo, con successi, con errori ma sempre con onestà, lealtà e impegno sia per i club che per i miei colleghi". Milan, le top news di oggi: Diallo nome forte. Kessié via a zero.