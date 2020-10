Ex Milan, Coco: “Ibrahimovic guerriero vero, Leao è svogliato”

L’opinione di Coco

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ospite di ‘Sky Sport 24’ per parlare del derby Inter-Milan, il doppio ex Francesco Coco ha parlato di alcuni singoli rossoneri, tra cui Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao e Hakan Calhanoglu. Ecco il suo pensiero: “Ha ancora una voglia pazzesca e grazie anche a questo sa fare ancora la differenza. Lui è un guerriero vero, ha una tempra diversa da tutti. Ha cambiato il Milan, ha aiutato tanti giocatori, in primis Calhanoglu. Mi auguro che Ibra possa aiutare anche Rafael Leao, che a me piace tantissimo, ma lo vedo ancora troppo svogliato. Spero che Ibra possa trasmettergli la sua mentalità”.

