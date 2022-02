Ex Milan – Clausola nel contratto di Inzaghi che ne impedisce l’esonero

Inzaghi, ex Milan e attuale allenatore del Brescia, è stato vicinissimo a essere esonerato, ma spunta un cavillo contrattuale.

Nelle ultime ore si è diffusa a macchia d'olio la sorprende notizia secondo cui Filippo Inzaghi, ex Milan, sarebbe stato esonerato dal Brescia come allenatore. Sembra però, secondo quanto riferisce Sky, che nel contratto dell'ex centravanti ci sia una clausola che ne impedisce l'esonero qualora la squadra si trovi tra il primo e l'ottavo posto in classifica. Al momento, il Brescia è terzo a -2 dal primo posto. Anche per questo la decisione era sorprendete. Una situazione che dunque impedirebbe a Massimo Cellino di sostituire Inzaghi con Diego Lopez, che comunque non era convinto del ritorno. Insomma, resta da capire come andrà a finire questa situazione.