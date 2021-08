Ex Milan – Capanni subito benissimo con la Viterbese

Capanni, di proprietà del Milan in prestito alla Viterbese, ha subito lasciato il segno nella sua nuova squadra. I dettagli.

Tornato al Milan quest'estate dal prestito, è ripartito subito per continuare a crescere, Luan Capanni. L'attaccante brasiliano classe 2000 è ora alla Viterbese e l'esordio con la nuova squadra è già stato decisamente entusiasmante. Gli sono bastati pochi minuti per trovare il primo gol con la maglia viterbese e mettere il proprio timbro sulla sfida di Coppa Italia contro il Gubbio. Rete di pregevole fattura, con un destro al volo. Gol decisivo per il passaggio del turno della Viterbese. Un inizio davvero eccellente, da sogno, in quella che potrebbe essere la stagione del rilancio per Capanni. Il Milan lo aspetta, pronto a puntarci. Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Milan: qui tutte le dichiarazioni