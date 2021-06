Ex Milan – Buon compleanno a Capello: Don Fabio compie 75 anni

Giorno importante per un grande allenatore del Milan del passato: Fabio Capello compie 75 anni. Tanti auguri dalla nostra redazione!

Fabio Capello, ex calciatore ed ex allenatore del Milan, festeggia oggi il suo compleanno compiendo 75 anni. Il palmares di 'Don Fabio' con i rossoneri è ricchissimo. Da giocatore ha vinto 1 Scudetto e 1 Coppa Italia, mentre da allenatore ha conquistato 4 Scudetti, 3 Supercoppe italiane, 1 Champions League e 1 Supercoppa europea. Della sua gestione si ricorda soprattutto lo splendido trionfo nell'edizione 1994 della Coppa dei Campioni. Una vittoria, anzi, una lezione di calcio al favoritissimo Barcellona di Johan Crujff per 4-0 ad Atene. Tanti auguri a uno dei pilastri, non solo del Milan, ma anche del calcio italiano in generale.