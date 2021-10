Ex Milan, Bertolacci capocannoniere in Turchia: in gol anche Balotelli

Andrea Bertolacci e Mario Balotelli alla conquista della Turchia. I due ex Milan continuano a trascinare i rispettivi club d'appartenenza

Due ex Milan alla conquista della Turchia. Andrea Bertolacci e Mario Balotelli, infatti, stanno trascinando le loro rispettive squadre nel campionato turco. Il centrocampista ha segnato una doppietta con il suo Karagumruk contro l'Istanbul Basaksehir, collocandosi addirittura in cima alla classifica dei marcatori con 5 gol. 'Supermario', dal canto suo, non sta a guardare e segna una rete nella vittoria dell'Adana Demirspor contro l'Antalyaspor. Sono 4 i centri complessivi per l'attaccante. Le Top News di mercato e non solo sul Milan: rispunta Dalot, novità sul rinnovo di Kjaer