Ex Milan, Berlusconi nuovamente ricoverato al San Raffaele | News

Silvio Berlusconi nuovamente all'ospedale San Raffaele. L'ex presidente del Milan, così come viene riportato dal Corriere della Sera, è stato ricoverato nelle scorse per ulteriori controlli. Berlusconi aveva trascorso dieci giorni nella sua villa di Arcore a seguito di un precedente ricovero del mese scorso. La situazione è sotto controllo, ma non bisogna abbassare la guardia e stare attenti.