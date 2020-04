Ex Milan, auguri Seedorf: l’olandese compie 44 anni

ULTIME NEWS MILAN – Oggi 1 aprile, nel giorno del suo compleanno, è doveroso ricordare uno degli artefici delle vittorie del Milan di Carlo Ancelotti: Clarence Seedorf. L’olandese, che oggi compie 44 anni, arrivò al Milan dai cugini dell’Inter nella stagione 2002/2003. Da lì in poi Seedorf registrò ben 432 presenze con la maglia rossonera, condite da 62 gol e 56 assist. Il suo Palmares con il Diavolo parla da solo: 2 Champions League, 2 Supercoppa Europee, 1 Mondiale per Club, 2 Scudetti e 1 Coppa Italia.

Nel 2014, inoltre, Seedorf ha iniziato la carriera di allenatore proprio nel Milan, nel gennaio 2014. Un bilancio non troppo positivo (22 partite, 11 vittorie e 11 pareggi) che hanno spinto la dirigenza a non confermarlo per la stagione successiva. Ma questo non può oscurare quello che il centrocampista ha rappresentato per il club. Auguri Clarence! Intanto ecco la riposta del fratello di Theo Hernandez sulla possibilità di giocare insieme, continua a leggere >>>

