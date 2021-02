Ex Milan, André Silva è esploso: numeri pazzeschi con l’Eintracht / News

Ex Milan, i numeri di André Silva

Nell’estate del 2017, nel corso della campagna acquisti firmata Fassone-Mirabelli, il Milan acquista un attaccante semi sconosciuto dal Porto: si tratta di André Silva. Per rinforzare un attacco orfano di un vero bomber, l’ex direttore sportivo rossonero, sfruttando gli ottimi rapporti con Jorge Mendes, giura che il calciatore possa diventare un vero e proprio crack. Una promessa non mantenuta, forse anche per la fretta del Milan di ottenere dei risultati. All’interno del club rossonero non c’era la volontà di aspettare la sua crescita, così viene spedito prima al Siviglia, poi all’Eintracht Francoforte. In Germania, dopo il primo anno con numeri di tutto rispetto (25 presenze, 12 gol e assist), la consacrazione è arrivata nella stagione corrente.

Ceduto a titolo definitivo dal Milan nell’ambito dello scambio con Ante Rebic, il portoghese sta segnando gol a raffica, alimentando forse qualche legittimo rimpianto. Per il momento sono 16 i gol messi a segno in 18 partite di Bundesliga, a cui vanno aggiunti anche 3 assist. In Coppa di Germania il classe 1995 conta 2 presenze, con 2 assist e un gol, mentre in Europa League 9 presenze, 2 gol e un assist. I numeri parlano per lui: André Silva sembra essere finalmente esploso.

