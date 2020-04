Everton, caso Kean: viola la quarantena e organizza un party

ULTIME NEWS – L’attaccante italiano, ex Juventus, Moise Kean torna ancora una volta a far parlare di sé per le sue bravate fuori dal campo. Dopo il ritardo – con Zaniolo – alla riunione tecnica in occasione dell’ultimo Europeo U21 e dopo essersi filmato col cellulare mentre stava guidando in macchina, il classe 2000 ne ha combinata un’altra.

Kean ha violato la quarantena in Inghilterra per organizzare un party in compagnia di altre persone. Un gesto che ha provocato indignazione da parte della dirigenza dell’Everton. “Il club è sconvolto dalla notizia riguardante un nostro giocatore della prima squadra che ha ignorato le direttive governative e il regolamento del club durante la pandemia di Coronavirus”, si legge in una nota diffusa dalla società inglese.

“La società ha espresso fortemente il proprio disappunto al giocatore e chiarito che queste azioni sono intollerabili. L’Everton ha sempre sottolineato l’importanza di seguire le direttive del governo, dentro e fuori casa, attraverso una serie di comunicati ufficiali. Il servizio sanitario merita rispetto per il lavoro, il miglior modo per mostrarlo è fare di tutto per proteggerli”, chiude il club di Liverpool.

