Europeo, c’è il sì del Governo: pubblico al 25% allo stadio Olimpico

Come appreso dall'agenzia 'ANSA', il Governo ha dato l'ok per la presenza di pubblico parziale all'Olimpico di Roma per l'Europeo

Renato Panno

Una notizia che fa intravedere una luce in fondo al tunnel. Secondo quanto apprende l'ANSA, infatti, il Governo italiano ha dato il via libera per la presenza parziale del pubblico in vista dell'Europeo. La gara inaugurale della competizione, di scena allo stadio Olimpico di Roma, verrà dunque giocata con almeno il 25% dei tifosi sugli spalti. Decisiva la lettera del sottosegretario allo sport Valentina Vezzali indirizzata al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Intanto ecco la nostra ESCLUSIVA con l'avvocato Cantamessa, che ci ha parlato della squalifica di ibrahimovic.